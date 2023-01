Pömpel markieren die Straße

Erste Arbeiten zur Vorbereitung des Neubaugebiets an der Sender Straße in Schloß Holte-Stukenbrock

Schloß Holte-Stukenbrock

Wer an den so genannten Steinbeck'schen Wiesen an der Sender Straße entlang kommt, kann bereits erahnen, wo künftig die Linksabbiegespur in das Neubaugebiet führt. Auch der Verlauf der Erschließungsstraße ist bereits mit Pömpeln angedeutet.

Von Monika Schönfeld