Prachtstück krönt Festumzug

Wenn in Liemke Erntedank gefeiert wird, ist das nicht nur ein Fest für den Ort, sondern auch ein Höhepunkt für Besucher der Region. Am Sonntag, 2. Oktober, wird in Liemke nach zwei Jahren Corona-Pause das traditionelle Erntedankfest gefeiert.

Im Mittelpunkt steht der große Umzug, der von etwa 20 Gruppen getragen wird. Die Vorfreude ist groß, die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. In Handarbeit haben viele fleißige Hände am Samstag eine prächtige Erntekrone gebunden. Gut geschützt vor Regenschauern haben sich mehr als 20 Helfer auf dem Hof der Familie Eschen getroffen, um das etwa 1,20 Meter hohe Prachtstück für den Umzug herzurichten. Für die Mitglieder des Erntedankfest-Teams und die KFD-Frauen bestand die Arbeit über zweieinhalb Stunden in erster Linie darin, Hafer, Weizen und Roggen in kleinen Bündeln auf die benötigte Länge zu kürzen und um das Eisengestell zu binden. „Dank der vielen motivierten Helfer haben wir alles zügig fertig gestellt“, berichtet Uli Dresselhaus vom Erntedankfest-Team.