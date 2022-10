Prall gefüllte Sparschweine

Mit dem Weltspartag sollen Ben (8) und sein Bruder Nik (6) nach dem Willen von Mutter Kim das Sparen lernen. Schon vor einigen Jahren hätten die beiden verstanden: An diesem Tag Ende Oktober gibt es Geschenke, einfach so! Das Einzige, was sie dafür tun müssen – ihre Sparschweine ausleeren. In ihren Bäuchen stecken die Ersparnisse eines ganzen Jahres. „Morgens hat meine Mutter noch schnell das Kleingeldfach ihres Portemonnaies ausgeleert“, verrät Ben, der sich zum Leoparden schminken lässt. Und Nik möchte ein Schmetterling sein. Diese Wünsche erfüllt Kinderschminker Dietrich Wolfram alias Wondini.

Viele der jungen Sparkassenkunden, die an diesem Tag in der Filiale an der Kaunitzer Straße gekommen sind, stehen Schlange bei ihm, darunter auch Emilie (9). Sie hat in den vergangenen zwei Jahren, den Weltspartag viel wegen Corona aus, ihren vielen Centmünzen einzeln in ihr Sparschwein aus Porzellan gesteckt. „Es klingt so gut, wenn ich es neben meinem Ohr schüttele. Ich glaub, ich bin reich“, sagt die Grundschülerin.