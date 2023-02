Prinzessinnen grüßen vom Schlosswagen

Der Countdown läuft – das Wetter soll die Kinder mit Sonnenschein verwöhnen: Die Kinderprinzessinnen des Stukenbrocker Karnevalsvereins (SKV), die Schwestern Laura (11) und Luisa (9) Wibbeke, sind startklar. Am Sonntag, 12. Februar, beginnt der große Umzug mit 1068 Teilnehmern in 32 Gruppen um 14.11 Uhr mit der Aufstellung am Kruskotten und einem bunten Treiben durch Stukenbrock.

Die Prinzessinnenkleider hängen auf dem Bügel. Die erste Anprobe ergibt, dass die Mädchen etwas Wärmendes für „drunter“ brauchen. Mutter Jessica Wibbeke näht deshalb noch Drunterziehrollis. „Eigentlich wollten wir in Gelb und Hellblau gehen wie Cinderella und Belle“, berichten die Schwestern. Die Kostüme seien aber nicht nach ihrem Geschmack gewesen, an einem kratzte die Spitze. Jetzt haben sie aber schöne und bequeme Kleider gefunden: Laura geht in einem weinroten Kleid mit Reifrock, ihre Schwester Luisa hat dasselbe Modell in Königsblau. Dazu tragen die Prinzessinnen ein goldenes Cape, das sie sich haben schneidern lassen und natürlich als Zeichen ihrer Regentschaft Diadem und Prinzessinnenkette.