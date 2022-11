Profis regen an und geben Tipps

Sie entwickeln stichfeste Kleidung für die Bundeswehr, kreieren eine Hologram-Box und stellen ihre Geschäftsideen den Mitschülern vor. In einem spannenden Kommunikations-Workshop haben 33 Jugendliche der Gesamtschule Schloß Holte-Stukenbrock an einem Training zu den Themen Kommunikation, Identität und Zukunft teilgenommen.

Großen Spaß hatten die Teilnehmer des Kommunikationstrainings an der Gesamtschule Schloß Holte-Stukenbrock.

Geleitet hat das Zusammentreffen an drei Terminen ein Schauspieler, der schon im „Tatort“ an der Seite von Wotan Wilke Möhring zu sehen gewesen ist. „Viele Schüler, vor allem solche, die in problematischen Situationen stecken, neigen dazu, sich kleinzumachen“, sagt Youssef Maghrebi. Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr hat sich Maghrebi diesmal Verstärkung mitgebracht. Ihn begleitet die Theaterpädagogin Meryem Polat.