Im Gegenteil. Die erste Veranstaltung der Reihe mit dem ehemaligen ARD-Moskau-Korrespondenten Udo Lielischkies am 2. März in der Kreissparkasse Verl ist mit 120 verkauften Karten ausverkauft.

Doc (Heinz-Wilhelm) Esser räumt am Donnerstag, 16. März, in der Aula des Gymnasiums mit Gesundheitsmythen auf. Foto: Privat

Für Referenten in Schloß Holte-Stukenbrock wird deshalb schon auf die Aula am Gymnasium oder in der Gesamtschule ausgewichen. Doc Esser, der Rundfunk- und TV-Mediziner, ist bereits von 200 Besuchern gebucht worden. Sein Thema am Donnerstag, 16. März, in der Aula am Gymnasium lautet ab 19.30 Uhr: „Wie gesund ist eigentlich gesund?“ Auf unterhaltsame Weise räumt er mit Gesundheitsmythen auf. Für die Veranstaltung gibt es noch Karten online unter vhs-vhs.de oder persönlich an der Kirchstraße 2 in Schloß Holte-Stukenbrock oder beim Bürgerservice Verl. Die Aula kann nach Bedarf vergrößert werden.

Ausverkauft: Das VHS-Forum mit dem ehemaligen ARD-Moskau-Korrespondenten Udo Lielischkies am 2. März in der Kreissparkasse Verl. Udo Lielischkies Foto: Fjodor Simmul

Nach der Corona-Delle gehe es jetzt wieder los, sagt der Leiter der Volkshochschule, Josef Lieneke. Angesichts des Krieges in der Ukraine sei die Einschätzung gefragt, wie Putin tickt. Udo Lielischkies sei nicht nur beruflich ein Russland-Kenner, sondern auch mit einer Russin verheiratet. Über die angeheiratete Verwandtschaft weiß er, was die Russen über Putin denken.

Gastiert bereits das dritte Mal im VHS-Forum: Ralph Sina kommt am 29. März in die Stadtbücherei S. Lucia nach Harsewinkel. Foto: Privat

Ralph Sina, ehemaliger Brüssel-Korrespondent des WDR, war bereits zweimal zu Gast und hätte noch Stunden weiter reden können. „Er kann ohne Manuskript sprechen und die Zuhörer löchern ihn mit Fragen“, sagt Barbara Gerbig, Leiterin der Sparkassenfilialen Schloß Holte und Stukenbrock. Am Mittwoch, 29. März, ist Sina in Harsewinkel zu Gast und spricht über das Kanzlerwort „Zeitenwende“ und die Reaktionen der Europäischen Union auf den Krieg in der Ukraine.

Saša Stanišić Saša Stanišić liest am Mittwoch, 24. Mai, aus seinem Buch „Herkunft “in der Aula der Gesamtschule. Foto: Katja Sämann

Zwei Kriegskinder gehören zu den Referenten des VHS-Forums. Saša Stanišić wurde 1978 in Višegrad, einer Kleinstadt im östlichen Bosnien geboren. 1992 besetzten bosnisch-serbische Truppen Višegrad und etablierten dort die „Republika Srpska“. Stanišić' Eltern flüchteten im selben Jahr mit ihm zu einem Onkel nach Heidelberg. Stanišić wurde von seinem Deutschlehrer gefördert, der sein Talent erkannte. Stanišić ist unter anderem Träger des Preises der Leipziger Buchmesse („Vor dem Fest“, 2014) und des Deutschen Buchpreises („Herkunft“, 2019). Aus dem neuesten Buch liest er am Mittwoch, 24. Mai, in der Aula der Gesamtschule Am Hallenbad.

Neven Subotić liest am Montag, 8. Mai, in der Aula der Gesamtschule aus seinem Buch Alles geben. Foto: Patrick Temme

Neven Subotić, der bereits am Freitag im Gasthof zur Post seine Stiftung vorstellte, wird am Montag, 8. Mai, ab 19 Uhr in der Aula der Gesamtschule aus seinem Buch „Alles geben“ lesen. Der Fußballprofi hat sich entschlossen, seine Leidenschaft und sein Geld denen zu widmen, die ein Leben in Armut führen.