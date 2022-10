Radfahrer muss ins Krankenhaus

Ein 17-jähriger Radfahrer überquerte am frühen Samstagabend, 8. Oktober, den Geh- und Radweg an der Ecke Habichtswegs und Oerlingerhauser Straße und stieß dabei mit einem 13-jährigen Fahrradfahrer zusammen. Der ältere Radler verletzt sich dabei.

Zwei Radfahrer sind am Samstagnachmittag gegen 17.45 Uhr auf dem Geh- und Radweg - im Einmündungsbereich des Habichtswegs und der Oerlinghauser Straße in Schloß-Holte-Stukenbrock zusammengestoßen. Einer der Beiden, ein 17-jähriger Radfahrer wurde dabei laut Polizei so schwer verletzt, dass er für eine weitere Untersuchungen in ein Gütersloher Krankenhaus eingeliefert werden musste. Der 13-Jährige blieb unterverletzt.