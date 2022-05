Radfahrer unter Drogen kollidiert mit Pkw

Bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw ist ein 21-jähriger Fahrradfahrer am Donnerstag in Steinhagen schwer verletzt worden. Laut Polizei stand der Radfahrer unter Drogen.

Verkehrsunfall in Steinhagen

Wie die Polizei am Freitag berichtete, befuhr der 21-jährige Fahrradfahrer aus Steinhagen am Donnerstag, 5. Mai, um 14.15 Uhr die Carl-Benz-Straße in Richtung Liebigstraße.

Beim Queren der Liebigstraße kam es dabei zu einem Zusammenstoß mit dem VW eines 56-jährigen Steinhageners, welcher die Liebigstraße in Richtung Bahnhofstraße entlang fuhr. Der Fahrradfahrer verletzte sich bei dem Zusammenstoß schwer.

Vor Ort verdichteten sich Hinweise, dass der 21-Jährige unter Drogeneinfluss stand. Ein Drogenvortest vor Ort bestätigte den Verdacht. Der verunfallte Mann wurde mit einem Rettungswagen in ein Bielefelder Krankenhaus gefahren.