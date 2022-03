Randaliert und Polizeibeamte beleidigt

Ein 28-jähriger Mann aus Halle hat am Montagabend in einem Lebensmittelmarkt an der Gartenstraße einen Kunden (24) angeschrien, bedroht und vor dem Geschäft auch körperlich angegriffen. Später beleidigte er Polizeibeamten.

Nachdem Zeugen eingriffen hatten, rannte der 28-Jährige zunächst davon. Zuvor hatte er bereits in der Nähe in einem Getränkemarkt nach mehreren Mitarbeitern mit einer Tasche geschlagen. Nach den beiden Vorfällen wurde der Randalierer von der Polizei gestellt. Zur Verhinderung weiterer Straftaten sollte der 28-Jährige in Gewahrsam genommen werden. Dagegen wehrte er sich vehement, versuchte zu spucken und beleidigte die Beamten. Gegen den 28-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Außerdem wird auch aufgrund der in seiner Kleidung aufgefundener Betäubungsmittel gegen den Mann aus Halle ermittelt.