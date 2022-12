Rathaus ist für den Notfall gerüstet

Neues Sicherheitssystem am und im Gebäude hilft Einsatzkräften in Schloß Holte-Stukenbrock mit technischen und grafischen Lösungen

Dennoch möchte die Stadt auf solche Fälle bestmöglich vorbereitet sein. Aus diesem Grund hat die Verwaltung einen hohen vierstelligen Betrag in die Beschilderung am und im Rathaus in den Aufbau eines Orientierungssystems investiert. Auch die Alarmknöpfe an Arbeitsplätzen, wo viel Publikumsverkehr herrsche, seien erneuert worden.