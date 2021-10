Raubüberfall vor Gericht

Es war ein brutaler Angriff auf einen Steinhagener und eine wilde Verfolgungsjagd bis nach Münster. Jetzt steht der damals gefasste mutmaßliche Täter Oleg S. (40), in Deutschland ohne festen Wohnsitz, wegen des Verdachts unter anderem des besonders schweren Raubes vor der II. Großen Strafkammer des Landgerichts Bielefeld. Am Mittwoch, 3. November, 9 Uhr beginnt der Prozess.

Die Staatsanwaltschaft legt dem Angeklagten folgendes zur Last.

Gemeinsam mit einem unbekannten Mittäter soll Oleg S. am Abend des 30. Oktober 2020 maskiert und mit einer zirka 30 Zentimeter langen Metallstange bewaffnet den Geschädigten P. in seiner Wohnung in Steinhagen überfallen und dabei Bargeld in Höhe von 730 Euro, eine Sportarmbrust, ein Luftgewehr, drei Pfeilköcher mit 20 bis 25 Pfeilen sowie die Fahrzeugschlüssel des vor dem Haus geparkten Mercedes des Geschädigten erbeutet haben. Mit dem ebenfalls erbeuteten Pkw soll das Duo vom Tatort geflohen sein.

Während des Überfalls sollen die Täter mit der Metallstange mehrfach auf den Geschädigten eingeschlagen haben. Dieser soll dabei einen Schlüsselbeinbruch, eine Platzwunde am Kopf sowie eine Rippenfraktur und mehrere Hämatome davongetragen haben, heißt es weiter.

Der Angeklagte soll auf der Flucht den erbeuteten Pkw gesteuert haben. Eingesetzte Polizeibeamte sollen mit einem Funkstreifenwagen die Verfolgung aufgenommen haben. Auf der Flucht soll der Angeklagte mehrfach die Anhaltesignale der Polizei missachtet sowie in mehreren Fällen das Rotlicht von Ampeln überfahren haben. In Warendorf soll es dabei nur durch Zufall nicht zu einer Kollision mit einem kreuzenden Pkw gekommen sein.

Im weiteren Verlauf der Flucht soll der vom Angeklagten gesteuerte Pkw in Münster nach erneutem Überfahren einer Rotlicht zeigenden Ampel beim anschließenden Rechtsabbiegen über die Mittelbebauung in den Gegenverkehr und ins Schleudern geraten sein. Entgegenkommende Fahrzeuge sollen einen Unfall nur durch Abbremsen vermieden haben. Der Angeklagte soll auf der Gegenfahrspur seine Flucht als Geisterfahrer fortgesetzt haben, wobei es im weiteren Verlauf erneut zu einem Beinahezusammenstoß mit entgegenkommenden Fahrzeugen gekommen sein soll. Im weiteren Verlauf soll die Polizei das vom Angeklagten geführte Fahrzeug gestoppt haben. Dem Mittäter soll anschließend die Flucht gelungen sein.



Der Prozess ist auf insgesamt fünf Tage terminiert. Nach dem Auftakt am 3. November geht es am 5., 10., 15 und 19. November jeweils um 9 Uhr weiter.