„Raus aus den Rollenklischees, hinein in eine gleichberechtigte Gesellschaft“, heißt es im Untertitel der Reihe, die in Kooperation mit der Volkshochschule Ravensberg am Donnerstag, 3. März mit einer Lesung von Nils Pickert beginnt. In der Gemeindebibliothek liest der Münsteraner Autor aus seinem Buch „Prinzessinnen-Jungs“. Pickert plädiert darin für die Befreiung aus Geschlechterrollen in der Erziehung von Jungen.

