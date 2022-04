Ravensburg erwacht aus dem Dornröschenschlaf

Heute erwachen wir so langsam aus dem Dornröschenschlaf. Zwar noch etwas übersichtlich, aber es ist schön, dass hier wieder etwas los ist. Ich habe viele positive Rückmeldungen bekommen“, sagt ein sichtlich zufriedener Jürgen Upmeyer, der am Samstag und Sonntag erfreut zur Kenntnis nimmt, wie sich bei schönem Frühlingswetter zahlreiche Bürger auf den Weg zur Burg Ravensberg machen. Dabei handelt es sich nicht nur um Wanderer, es sind auch viele Familien dabei, die davon erfahren haben, dass man hier an diesem Wochenende in mittelalterliches Leben eintauchen kann.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar