Reise durch 50 Jahre zum Kreischen komisch

Mit der Eisenbahn hat sich die Spielschar der katholischen Frauengemeinschaft St. Achatius Stukenbrock-Senne auf eine Zeitreise durch 50 Jahre Geschichte begeben. Und wie das auf Reisen so ist: Man begegnet ganz unterschiedlichen Menschen.

Spielschar St. Achatius gewährt zur Karnevalsvorstellung Einblick in das Leben der Menschen in Stukenbrock-Senne

Im Taxi durch New York mit Taxifahrer Elke Deppe, Jenny Walz und Katja Gees (von links).

Eine Augenweide ist bereits das Bühnenbild: Der Hauptbahnhof Stukenbrock-Senne entstand innerhalb von drei Tagen, ganz anders als der Berliner Flughafen. Am meisten zu tun hat der Schaffner, der nicht nur die Karten kontrolliert, sondern auch manch tollen Rat hat. Einblick in verschiedene Lebensweisen (und die Unterwäsche) erhält man in der Zollkontrolle, wenn es um Schlüpfer, Tangas oder die Liebestöter der Oma geht, die nur einmal im Monat gewechselt werden.