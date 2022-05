Reit-Spektakel mit 27 Prüfungen an drei Tagen

Auf drei Dressurplätzen und einem Springplatz wurden von Freitag bis Sonntag 27 Prüfungen bis hin zur Klasse M** ausgetragen. Insgesamt zählte der Veranstalter 760 Nennungen bei 618 genannten Pferden und 335 genannten Teilnehmern. Sportlicher Höhepunkt der Veranstaltung waren die M**-Prüfungen am Sonntagnachmittag. In der Dressur siegte Lara Christmann. Beim Springreiten belegte Henrik Griese Platz eins. Aufgrund des Unwetters am Freitagnachmittag mussten zwei Springprüfungen spontan abgesagt werden, Veranstalterin Friederike Halemeyer gewann dem allerdings auch etwas Positives ab: „Die Wiese hat das Unwetter gut vertragen. Der Regen am Freitag und die viele Sonne am Samstag haben sogar dafür gesorgt, dass der Rasen am Sonntag in einem super Zustand war.“ Auch sportlich betrachtet war es aus Altkreissicht ein erfolgreiches Wochenende. Insgesamt wurden 42 Platzierungen erreicht, 16 davon in der Dressur und 26 im Springreiten. Besonders gut lief es für Eileen Ventker vom ZRFV Versmold, die mit ihrem Pferd Asterix 682 in der Dressurprüfung Kl.A*, Aufg. A4, Jg. 1998 u. älter mit einer Wertnote von 8.00 den ersten Platz belegte. Das beste Ergebnis bei den Springreitern fuhren Larina Henkel (PSV Steinhagen-Brockhagen) mit ihrem Pferd Ciao Bella 20 in der Klasse L m.St. und Mathilda van Dillen (ebenfalls PSV Steinhagen-Brockhagen) mit Liechtenstein 7 in der Klasse A* ein. Beide belegten den zweiten Platz. Im Springen um den Preis von Tatenhausen in der zweithöchsten Klasse M*, spezial belegte Semja El Khaoula vom RFV Ravensberg mit Cheapers Creeper zudem den vierten Platz.

