Rekordsumme für die Kindernothilfe

Für die Kindernothilfe wurde dabei die Summe von 1739,47 Euro gespendet, so viel wie noch nie in der 13-jährigen Geschichte des Lebendigen Adventskalenders in Schloß Holte-Stukenbrock. Die Evangelische Kirchengemeinde bedankt sich für die Spenden und auch bei allen beteiligten Gastgeberinnen und Gastgebern, die nach zwei Jahren Pause schöne Abende ausgerichtet haben.

„Die Beteiligung war großartig. Es war schön, dass wir uns wieder draußen treffen konnten in allen Stadtteilen, mit Menschen aus der Nachbarschaft und denen, die einfach so dazu gekommen sind“, sagt Glatt. „Die Spendensumme war sogar deutlich höher als vor der Corona-Zeit. Wir sagen herzlich Danke“, sagt Pfarrer Reinhard E. Bogdan, der als Pfarrer der Kirchengemeinde zum letzten Mal in offizieller Funktion an den Treffen teilnahm. Er geht zu Ende Januar in den Ruhestand.