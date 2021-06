Rheda Wiedenbrück (gl) - Ab jetzt empfängt an jedem Wochentag ein Freibad Gäste: Am Montag wird ab sofort die Freizeitstätte in Rheda öffnen, am Dienstag stattdessen das Pendant in Wiedenbrück. An allen anderen Tagen sind beide Bäder geöffnet. Bisher waren beide Bäder montags geschl...