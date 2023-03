16-Jährige in Kreisverkehr in Wiedenbrück angefahren

Am Mittwochmorgen hat sich in einem Kreisverkehr in Wiedenbrück ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem eine 16-Jährige verletzt wurde.

Am Mittwochmorgen hat sich in einem Kreisverkehr in Wiedenbrück ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem eine 16-Jährige verletzt wurde. Foto. Dpa

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Am Mittwochmorgen hat sich um 7.55 Uhr im Kreisverkehr Westring/Wieksweg in Wiedenbrück ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem eine 16-Jährige leicht verletzt wurde. Der Polizei zufolge musste die Jugendliche, die mit ihrem Fahrrad stadteinwärts unterwegs war, vor dem Rund anhalten, um andere Verkehrsteilnehmer passieren zu lassen.

Ein bislang noch nicht ermittelter Mann am Steuer eines grau-silbernen Wagens soll in dieser Situation den Blinker gesetzt und augenscheinlich versucht haben, den Kreisverkehr am Westring zu verlassen. Unvermittelt sei er aber eine Ausfahrt weitergefahren – offenbar genau in dem Moment, in dem die 16-Jährige wieder angefahren war. Das Auto touchierte die Jugendliche, die bei der Kollision leicht verletzt wurde. Der Mann am Steuer des Wagens setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten.

Die Polizei sucht Unfallzeugen. Wer weitere Angaben zu der Unfallsituation oder dem Fahrer des grau-silbernen Wagens machen kann, wendet sich an die Dienststelle in Gütersloh, 05241/8690.