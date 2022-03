16-Jähriger mit Schlagring in Wiedenbrück unterwegs

Ein 16-Jähriger hat bei einer Polizeikontrolle in Wiedenbrück Widerstand geleistet. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Ein 16-Jähriger hat im Rahmen einer Personenkontrolle in Wiedenbrück erheblichen Widerstand geleistet. Der Jugendliche, der mit einem Schlagring in der Brusttasche unterwegs war, verletzte nach Polizeiangaben die beiden eingesetzten Beamten.

Personenkontrolle an der Rietberger Straße

Der Fußgänger, der einen E-Scooter schob, wurde am Freitag gegen 15 Uhr von zwei Polizisten auf der Rietberger Straße in Wiedenbrück angesprochen. Der Rheda-Wiedenbrücker war den Beamten aufgefallen, weil er einen verdächtigen Gegenstand in der Brusttasche seiner Jacke mit sich führte. Dieser entpuppte sich später als Schlagring.

Zunächst weigerte sich der Jugendliche laut Polizei jedoch, den Gegenstand, der sich in seiner Tasche befand, vorzuzeigen. Stattdessen ergriff er die Flucht. Bei dem Versuch ihn aufzuhalten, entwickelte sich ein Gerangel.

Der 16-Jährige zog dabei den Schlagring aus der Tasche und schlug mehrfach auf einen der Polizisten ein. Letztendlich konnte der junge Mann überwältigt und gefesselt werden. Sowohl er als auch die beiden Polizistin wiesen Verletzungen auf

16-Jähriger lehnt medizinische Erstversorgung ab

„Der 16-Jährige lehnte mehrfach die medizinische Erstversorgung durch die zwischenzeitlich hinzugerufenen Sanitäter ab“, heißt es im Polizeibericht. Der Schlagring wurde sichergestellt. Der Jugendliche wurde auf der Dienststelle einem Erziehungsberechtigten übergeben. Gegen den Rheda-Wiedenbrücker wurde ein Strafverfahren eingeleitet.