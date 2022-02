200 Menschen demonstrieren in Rheda gegen Ukraine-Krieg

Rheda-Wiedenbrück (gl) - „Herr Putin, stoppen Sie den Krieg und beenden Sie das Blutvergießen.“ Dass der russische Präsident den Appell des Rheda-Wiedenbrücker Bürgermeisters befolgen wird, ist unwahrscheinlich. Auf jeden Fall bringt Theo Mettenborg an diesem Freitagnachmittag das zum Ausdruck, was sich alle wünschen, die zur Mahnwache vor das Rhedaer Rathaus gekommen sind.

Putins an den Haaren herbeigezogenen Argumente glaubt hier niemand

Ein eisiger Wind fegt an diesem späten Nachmittag durch die Rhedaer Innenstadt. Für viele steht er sinnbildlich für die Eiseskälte, mit der der russische Präsident Wladimir Putin den Sturm auf Kiew und die gesamte Ukraine befohlen hat. Putins an den Haaren herbeigezogenen Argumente für den Überfall – hier glaubt sie ihm niemand.

Auf dem Rathausvorplatz wehen Fahnen, darunter die der Europäischen Union. Zaghafte Zeichen der Hoffnung in Stunden der tiefsten Verzweiflung. Einige der mehr als 200 Teilnehmer an der Mahnwache halten selbstgestaltete Plakate hoch. „Lügen-Lawrow“ ist auf ihnen zu lesen, aber auch „Wir stehen der Ukraine bei“. Eine unmissverständliche Ansage in Richtung Kreml.

Dann ergreift Pfarrer Arthur Töws von der Evangelischen Versöhnungskirchengemeinde Rheda-Wiedenbrück das Wort. „Eigentlich bin ich sprachlos“, gesteht er. „Denn plötzlich ist wieder Krieg.“ Die Angst vor einem Flächenbrand in Europa sei groß, jetzt, da Völkerrecht gebrochen und Grenzen nach Gutdünken verschoben würden.

Pfarrdechant Reinhard Edeler: „Europa gerät aus den Fugen“

Sein katholischer Amtskollege Pfarrdechant Reinhard Edeler aus Wiedenbrück stimmt zu: „Europa gerät aus den Fugen.“ Der erste Angriff auf einen souveränen Staat in Europa seit 1939 mache jedem Angst, „und wer das nicht zugibt, der ist sich vor sich selbst nicht im Klaren“. Demokratie und Fairness wirkten in diesen Tagen nur noch wie ein fernes Echo der Liebe. Und doch blieben sie die größten Sehnsüchte des Menschen.

Theo Mettenborg fordert sofortiges Ende der Gewalt

Bürgermeister Theo Mettenborg wendet sich in seiner Ansprache direkt an den russischen Präsidenten. Er fordert ein sofortiges Ende der Gewalt. „Der Funke des Krieges kann einen Weltbrand entfachen“, warnt der erste Bürger der Stadt. „Das müssen wir mit allen Mitteln verhindern.“ Fest stehe seit dem Einfall der russischen Truppen in der Ukraine aber auch, dass die bisher längste Friedensphase in Europa, die mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs begann, vorbei sei.

Sechsjähriger Junge und seine Mutter zeigen Flagge

Unter den Zuhörern ist auch der sechsjährige Emil. Er ist mit seiner Mutter Kristine Leifeld zu der Mahnwache gekommen, die fünf Stadtratsfraktionen im Schulterschluss organisiert haben. Warum sie heute hier sind? „Weil wir mit dem, was gerade in der Ukraine passiert, nicht einverstanden sind“, sagt der Junge.