2026 fließt Wasser von Ruhr nach Rheda-Wiedenbrück

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Um die Trinkwasserversorgung im Bereich der VGW (Vereinigte Gas- und Wasserversorgung) – es umfasst die Gebiete von Rheda-Wiedenbrück, Rietberg, Geseke und Verl langfristig zu sichern, plant Gelsenwasser den Bau einer neuen Transportleitung zwischen Beckum und Oelde. Sie soll die Netze beider Unternehmen verbinden. Das Projekt befindet sich aktuell in der Detailplanung.

Ende 2026 betriebsbereit

Voraussichtlich ab Ende 2026 soll das Nass aus dem Ruhr-Wasserwerk Echthausen nach Ostwestfalen fließen. Die Weiterleitung des Wassers ab Oelde in das VGW-Gebiet ist mit der bestehenden Leitung begrenzt. Angesichts steigender Bedarfe durch zusätzliche Siedlungen und Betriebe sowie niederschlagsarme Sommer in Folge des Klimawandels plane man nun mit der Wiedenbrücker Leitung eine Verdoppelung der Kapazität, sagt VGW-Geschäftsführer Björn Wölfel.

Größerer Durchmesser

Das Rohr mit einem Durchmesser von 80 Zentimetern werde nach jetziger Planung elf Kilometer lang sein und von der Bauernschaft Bergeler weiter zum Gewerbepark Aurea, unter der Autobahn A 2 hindurch, entlang der Rentruper Straße bis zur Lippstädter Straße verlaufen, um es dort an das VGW-Netz anzubinden, ergänzt Gelsenwasser-Projektingenieur Lukas Holtmannspötter.

Weitere Verstärkung geplant

Und noch eine Verstärkung des Netzes haben sich die Unternehmen vorgenommen: Ebenfalls 2028 soll eine neue, sogar 14 Kilometer lange Leitung mit einem Rohrdurchmesser von 60 Zentimetern in Betrieb gehen, die die Wasserversorgung für Rietberg und Verl langfristig sichern soll. Sie wird von der Lippstädter Straße in Wiedenbrück nach Varensell geplant. Dass neue und leistungsstärkere Leitungen erforderlich sind, liegt den Unternehmen zufolge im anhaltenden Wirtschafts- und Bevölkerungswachstum im Kreis Gütersloh sowie in den Auswirkungen des Klimawandels begründet. Darüber hinaus sänken die Pegelstände in den Brunnenanlagen vieler landwirtschaftlicher Betriebe deutlich.

„Das ist eine große Herausforderung“

Wo auch immer die Kommunen Wohngebiete ausweisen und Gewerbebetriebe genehmigen, ist die VGW als zuständiges Versorgungsunternehmen in der Pflicht, die benötigten Wasserkapazitäten zur Verfügung zu stellen. „Das ist eine große Herausforderung“, sagt Björn Wölfel. „Die Fördergrenzen sind bereits erreicht. Eine dauerhaft verstärkte Zulieferung durch die Partnergesellschaften wie den Wasserverband Aabach-Talsperre und die Wasserversorgung Beckum ist nicht möglich.“ Der Bau neuer Grundwasserwerke würde eine weitere Belastung der schon stark beanspruchten Ressourcen in Ostwestfalen bedeuten.