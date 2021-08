27-Jähriger randaliert in Wiedenbrück

Rheda

Wiedenbrück (gl) - Am Mittwochabend ist die Polizei über einen Randalierer in einem Supermarkt an der Gütersloher Straße in Wiedenbrück informiert worden. Noch bevor die Beamten am Einsatzort eintrafen, hatte der 27-jährige den Laden verlassen und wütete auf der Straße weiter.