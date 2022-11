40 Beschicker füllen Andreasmarkt in Rheda mit Leben

Der Andreasmarkt ist eines der letzten Volksfeste der Saison. Am Freitag, 11. November, beginnt der Rummel in Rhedas Innenstadt.

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Wenn im Herbst die Tage kürzer werden, lockt die kleine, aber feine Innenstadtkirmes nach Rheda. Bürgermeister Theo Mettenborg wird den traditionsreichen Andreasmarkt am Freitag, 11. November, um 17 Uhr offiziell eröffnen. Mit dabei sind die Verantwortlichen aus dem Rathaus sowie die Sprecher der Schaustellergemeinschaft. Im Anschluss heißt es eine Viertelstunde lang „freie Fahrt“ in den Karussells.

Geschwindigkeitsrausch, Nervenkitzel und Höhenflüge

Die Möglichkeit zum Kirmesbummel bietet sich jedoch bereits ab 15 Uhr. Zum Auftakt gibt es gleich etwas Besonderes: den Familientag. An allen Geschäften sei ein ermäßigtes Angebot erhältlich, kündigt die Verwaltung an. Der Wochenmarkt am Samstag zieht wegen des Rummels kurzzeitig um. Die Händler breiten ihre Waren von 7.30 bis 13 Uhr am Großen und am Neuen Wall aus. Von 14 bis 23 Uhr geht es dann auf der Kirmes rund. Ab 20 Uhr wird die Firma Pyrotechnik Schneider aus Goslar ein Feuerwerk mit Musikuntermalung abbrennen – und zwar vom Dach des Rathauses aus. Am Sonntag hat der Andreasmarkt von 14 Uhr bis 20 Uhr geöffnet. Anschließend schließen die Schausteller ihre Geschäfte.

Etwa 40 Beschicker verwandeln die Innenstadt in einen Vergnügungspark. Die Anwohner der betroffenen Bereiche werden daher gebeten, ihre Fahrzeuge während der Kirmestage nach Möglichkeit in den Garagen zu lassen oder auf umliegende Stellflächen auszuweichen. Dadurch könne gewährleistet werden, dass Besucher und Kunden trotz des Rummels Parkplätze im Zentrum finden, heißt es in der Ankündigung aus dem Rathaus.

Aufbau der Kirmes startet bereits am Dienstag

Mit dem Aufbau der Kirmes wird am Dienstag, 8. November, begonnen. Durch die Anlieferung der Fahrgeschäfte kann es zu kurzen Verkehrsbehinderungen auf den Zufahrtsstraßen kommen. Die ersten Schausteller dürften mit ihren Wohnwagen bereits tags zuvor eintreffen. Auf den Parkplätzen am Werl gilt daher teilweise bereits ab dem 7. November ein uneingeschränktes Halteverbot. „Wie immer müssen die Zufahrten frei sein, damit die großen Transporter ungehindert die Aufbauplätze erreichen können“, schreibt die Pressestelle im Rathaus. Dadurch ließen sich die Einschränkungen auf ein Minimum reduzieren.

Wer seinen Wagen dennoch widerrechtlich parkt, muss damit rechnen, dass es teuer wird und „dass sie ihr Fahrzeug dort nicht wiederfinden“, heißt es. Auswärtigen, die mit dem Auto anreisen, wird ans Herz gelegt, die Stellflächen auf den Parkdecks an Rathaus, Domhof, Schlossstraße und Bahnhof zu nutzen, außerdem jene im vorderen Bereich des Werls und an der Bleichstraße.