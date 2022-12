400 Besucher beim Weihnachtssingen in Wiedenbrück

Schon jetzt wird der Ruf nach einer Neuauflage laut. Der Wunsch soll im Advent 2023 in Erfüllung gehen.

Rheda-Wiedenbrück (gl) - „Musik verbindet die Menschen auf eine ganz besondere Art“ – mit diesen Worten hieß Heiner Wortmann am Sonntagabend bei seiner Begrüßung als Hausherr die Menschen willkommen, die sich zum ersten Weihnachtssingen auf dem Reckenberg in Wiedenbrück eingefunden hatten.

Scheinwerfer tauchen den Reckenberg in gleißendes rotes Licht

Er hatte die Treppe der gleichnamigen Kanzlei mit dem Gelände für das Event der Klostergemeinschaft zur Verfügung gestellt. Mit roten Scheinwerfern war das alte, ehrwürdige Gebäude angestrahlt und verströmte eine besondere Atmosphäre. Rund 400 Begeisterte waren an diesem kalten Abend zur Premiere gekommen, um gemeinsam mit dem Frauenchor „The Voice Company“ und Thomas Kraß am Klavier bekannte Weihnachtslieder anzustimmen, einen heißen Glühwein oder Punsch zu genießen und Bekannte zu treffen.

„Wir wollen ganz bewusst heute keine rockigen Weihnachtslieder gemeinsam singen, sondern solche, die wir alle kennen und mit denen wir groß geworden sind“, erklärte Andrea Dittrich vom Chor. Und damit auch wirklich alle lauthals mit einstimmen konnten, wurden die Texte an eine große Leinwand projiziert. Chorleiterin Sandra Botor musste krankheitsbedingt absagen, doch die Singgemeinschaft machte auch ohne ihre Chefin ihre Sache gut.

Mit dem bekannten Lied „O du Fröhliche“ startete die kurzweilige Veranstaltung. Gefolgt von „Morgen Kinder wird‘s was geben“, „Jingle Bells“ und der „Weihnachtsbäckerei“. Damit die Gästen pausieren konnten, sang der Chor einige weniger bekannte Stücke allein, und nach einer kurzen Pause ging es gemeinsam weiter mit „Kommet Ihr Hirten“, „Fröhliche Weihnacht überall“, „Leise rieselt der Schnee“ und zum Schluss „Tochter Zion“. Am Ende zog so manches Grüppchen leise weiter singend Richtung Heimat.

2023 soll es eine Neuauflage geben

Sonja Rakete vom Vorstand der Klostergemeinschaft dankte Wortmann für die Nutzung des Geländes und für seine finanzielle Unterstützung sowie auch zahlreichen anderen Firmen, die das Event gesponsert haben. Im Rahmen des Weihnachtssingens startete zudem die Spendenaktion für das nächste große Projekt im ehemaligen Franziskanerdomizil: Der Dachboden des Klosters an der Mönchstraße soll ausgebaut werden und für Veranstaltungen, Begegnung sowie Bildung genutzt werden. Annähernd eine Million Euro muss die Genossenschaft dafür selber aufbringen. Dazu sollen ab sofort verschiedene Aktionen laufen. „Der Start ist heute Abend auf jeden Fall gemacht worden“, freute sich Sonja Rakete über das rege Interesse der Gäste am Kloster. Hier und da war der Wunsch nach einer Wiederholung des Weihnachtssingens zu hören. Dafür hat das Klosterteam bereits grünes Licht gegeben, und zwar für den ersten Advent 2023.