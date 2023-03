41-Jähriger bei Schlägerei in Rheda mit Messer verletzt

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Vier Männer haben sich am Sonntagabend vor einem Kiosk in Rheda eine Schlägerei geliefert. Einer der Beteiligten wurde dabei mit einem Messer verletzt. Die Polizei ermittelt jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung gegen zwei der Männer.

Streit vor Kiosk eskaliert

Die Auseinandersetzung ereignete sich am Sonntag gegen 21.40 Uhr vor einem Kiosk an der Wilhelmstraße/Ecke Andreasstraße am Rand der Rhedaer Innenstadt. Bisherigen Ermittlungen zufolge gerieten ein 41-jähriger Bielefelder sowie ein 36-jähriger Rheda-Wiedenbrücker mit zwei anderen Männern in Streit. Daraus entwickelte sich eine Schlägerei, in deren Verlauf ein 33-jähriger Rheda-Wiedenbrücker ein Messer zückte und den 41-Jährigen damit verletzte. Nach der Tat ergriff der Angreifer zusammen mit seinem 44 Jahre alten Begleiter die Flucht.

Die herbeigerufenen Polizisten konnten die beiden Flüchtigen im näheren Umfeld festnehmen. Beide Männer müssen sich nun in einem Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Das Tatmesser wurde bei dem 33-Jährigen aufgefunden. Da er ebenso wie alle anderen an der Schlägerei beteiligten Männer unter Alkoholeinfluss stand, ordnete die Staatsanwaltschaft eine Blutprobe an.