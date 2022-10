500 Euro Belohnung: Wer hat Kater in Lintel ausgesetzt?

Der in einem Pappkarton eingesperrte Kater wurde nur durch Zufall entdeckt. Die Tierschutzorganisation Peta will den Fall aufklären.

Herzlos in einem Pappkarton seinem Schicksal überlassen wurde der erst weniger Wochen alte Kater „Prinz Charming“.

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Vor dem Pferdeschutzhof „Four Seasons“ im Rheda-Wiedenbrücker Stadtteil Lintel ist ein erst wenige Wochen alter Kater in einem Karton ausgesetzt worden. Die Tierschutzorganisation Peta spricht von Tierquälerei und hat eine Belohnung in Höhe von 500 Euro ausgesetzt.

„Prinz Charming“ hat Glück im Unglück

Am vergangenen Sonntag wurde das erst wenige Wochen alte Katzenkind entdeckt. Irgendjemand hatte den kleinen Kater unbemerkt vor dem Eingang des Hofs am Heideweg in einem verschlossenen Karton abgestellt. Weitere Informationen oder eine Nachricht wurden nicht hinterlassen.

Eine Tierpflegerin entdeckte den Karton mit dem darin befindlichen Stubentiger zufällig, als sie abends auf den Hof kam. Wie lange der Kater an diesem Tag bereits dort ausharren musste, ist nicht bekannt. Er ist nun wohlauf, wurde „Prinz Charming“ getauft und befindet sich in der Obhut des Pferdeschutzhofs.

Um den Fall aufzuklären, setzt Peta eine Belohnung in Höhe von 500 Euro für Hinweise aus, die zu der tatverantwortlichen Person führen. Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei oder direkt bei der Tierschutzorganisation unter 0711/8605910 zu melden. Hinweisgeber können anonym bleiben.

Peta spricht von rücksichtlosem und tierschutzwidrigem Verhalten

„Wir möchten helfen aufzuklären, von wem das Katzenkind so rücksichtlos ausgesetzt wurde“, sagt Jana Hoger von Peta. „Der Halter oder die Halterin hätte Verantwortungsbewusstsein zeigen und die junge Katze im Tierheim abgeben müssen. Das Tier einfach auszusetzen und dem möglichen Tod zu überlassen, ist nicht nur herzlos, sondern auch tierschutzwidrig und muss daher bestraft werden.“