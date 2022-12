68-Jährige Radfahrerin in Rheda schwer verletzt

Auf der Wilhelmstraße in Rheda sind eine Radfahrerin und ein Auto zusammengestoßen

Beim Versuch, auf der Wilhelmstraße in Rheda abzubiegen, kollidierte eine Radfahrerin mit einem Auto und stürzte.

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Beim Zusammenstoß mit einem Auto ist eine 68-jährige Radfahrerin auf der Wilhelmstraße in Rheda schwer verletzt worden. Wie die Polizei informiert, ereignete sich der Verkehrsunfall am Montagmittag gegen 12.30 Uhr.

Beide in Richtung Bahnhof unterwegs

Beide Verkehrsbeteiligten befuhren laut Pressemitteilung hintereinander die Wilhelmstraße in Richtung Bahnhof. Die 68-jährige Radfahrerin beabsichtigte in Höhe der Einmündung Hagemannstraße nach links abzubiegen und zog mit dem Rad zur Fahrbahnmitte. Im gleichen Moment beabsichtigte die 55-jährige am Steuer eines Seat die Fahrradfahrerin zu überholen.

Es kam zur Kollision. Die gestürzte Radfahrerin aus Rheda-Wiedenbrück wurde durch den verständigten Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Seat-Fahrerin aus Rheda-Wiedenbrück blieb unverletzt.