84-Jährige stirbt nach Unfall in Rheda-Wiedenbrücker Park

Eine 84-jährige Frau ist jetzt an ihren schweren Verletzungen gestorben. Vorausgegangen war ein Unfall am 24. Juli.

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Nachdem es – wie berichtet – im Flora-Westfalica-Park im Juli zu einem schweren Unfall zwischen zwei Fahrradfahrern gekommen war, ist eine 84-jährige Beteiligte am Mittwoch ihren Verletzungen erlegen.

Folgenschwerer Unfall ereignet sich am 24. Juli

Der Unfall hatte sich nach Auskunft der Polizei am Sonntag, 24. Juli, gegen 18.15 Uhr unmittelbar vor dem Aqua-Tunnel in Höhe der Autobahn 2 ereignet. Dort war es zwischen der Seniorin und einem anderen Radfahrer zum Zusammenstoß gekommen, infolgedessen die Frau aus Rheda-Wiedenbrück stürzte. Mit schweren Verletzungen war sie in ein Krankenhaus gebracht worden. Dort starb sie am Mittwoch dieser Woche.

Der 40-jährige Fahrradfahrer aus Rheda-Wiedenbrück war unverletzt geblieben. In seiner Atemluft hatte die Polizei während der Unfallaufnahme Alkoholgeruch wahrgenommen. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.