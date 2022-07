86-Jährige wird in Rheda Opfer eines Trickdiebs

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Eine Seniorin ist in Rheda Opfer eines Trickdiebstahls geworden. Ein vermeintlicher Handwerker hatte es nach Angaben der Polizei auf ihren Schmuck abgesehen. Als die 86-Jährige den Diebstahl bemerkte, war der Kriminelle bereits über alle Berge.

Wasserrohrbruch dient als Vorwand, um in die Wohnung zu gelangen

Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch vergangener Woche (29. Juni) gegen 19.30 Uhr in einer Seniorenresidenz an der Parkstraße in Rheda. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge klingelte ein Mann an der Wohnungstür der Rentnerin. Er gab sich als Mitarbeiter einer Sanitärfirma aus und gaukelte der Seniorin vor, dass es in der Wohnanlage zu einem Wasserrohrbruch gekommen sei.

Mit diesem Vorwand verschaffte sich der Kriminelle Zutritt zur Wohnung der alten Dame. In der Folge lenkte der Mann die Bewohnerin mit Aufgaben ab. Nachdem der angebliche Handwerker die Wohnung verlassen hatte, stellte die 86-Jährige das Fehlen ihres Schmucks fest.

Eine weitergehende Beschreibung des Tatverdächtigen konnte die Geschädigte nicht machen. Die Polizei in Gütersloh, 05241/8690, ist zur Aufklärung des Falls daher auf Zeugenhinweise angewiesen.