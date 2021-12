900 Briefe für zwei Rheda-Wiedenbrücker Altenheime

Rheda-Wiedenbrück (sud) - Zum Schreiben von Weihnachtsbriefen für die Bewohner hatten die katholischen Senioreneinrichtungen St. Aegidius Wiedenbrück und St. Elisabeth Rheda aufgerufen. Der Wunsch wurde erhört: Allein in der Wiedenbrücker Einrichtung sind sage und schreib 474 Briefe eingegangen. Etwas weniger waren es in Rheda.

„Wir sind völlig überwältigt“

„Wir sind völlig überwältigt von der Resonanz“, sagt Gudrun Bauer, Seelsorgerin im St.-Aegidius-Seniorenheim, im Gespräch mit dieser Zeitung. Ein Brief pro Bewohner sei im Vorfeld der Aktion das erklärte Ziel gewesen. „Jetzt hat jeder von ihnen gleich mehrfach Post erhalten.“ Die Freude über die unverhofften Grüße zu den Festtagen und zum Jahreswechsel sei entsprechend groß gewesen. „Die alten Leute haben sich riesig gefreut.“

Bürger aus der Stadt und darüber hinaus waren dem Aufruf gefolgt und hatten liebevolle Zeilen an die Menschen im Seniorenheim verfasst. Gleich stapelweise trafen die Briefe von Schülern des Reckenberg-Berufskollegs und des Ratsgymnasiums Wiedenbrück in der Einrichtung am Drostenweg ein. Zudem gab es für die Bewohner Post vom Christkind: „Jeder von ihnen bekam zusätzlich einen persönlichen Brief aus dem Weihnachtspostamt in Engelskirchen“, berichtet Gudrun Bauer. Die Sonderfiliale der Deutschen Post öffnet alljährlich in der Adventszeit ihre Pforten, nimmt Wunschzettel von Kindern entgegen, verschickt aber auch Weihnachtsgrüße.

Grußbotschaften werden gerecht verteilt

Damit die unerwartet vielen Grußbotschaften gerecht unter den rund 80 Bewohnern aufgeteilt werden konnten, mussten sie zunächst gezählt werden. Dabei erhielt Gudrun Bauer in der Kapelle des Heims Unterstützung von den Bewohnerinnen Dietlind Wendlinger und Dr. Ortrud Bülow.

Auf kleine Findlinge gemalte oder geschriebene Grußbotschaften überbrachte Elke Mohr (r.) von den Gütsel-Stones an Altenheimmitarbeiterin Gudrun Bauer (l.) und Christel Stevener vom Bewohnerbeirat.Bunt bemalte Findlinge zaubern Lächeln ins Gesicht

Es waren jedoch nicht nur Grußbotschaften in Papierform, die im Seniorenheim eingingen. Bunt verzierte Steine mit lieben Wünschen für die Weihnachtszeit und das neue Jahr hatte Elke Mohr von der Gruppe „Gütsel-Stones“ bei ihrem Besuch in der Einrichtung dabei. Die Gütersloher Steinesammler wurden bei der Aktion von den Mitgliedern der befreundeten Gruppe Clarholz-Stones unterstützt. Die fantasievoll gestalteten Findlinge werden seit einigen Jahren von diesen und weiteren Gruppen in den Innenstädten der Region verteilt – vor allem deshalb, um den Menschen damit ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern.

Junge Rotarier backen für Senioren Plätzchen

Eine Freude haben den Bewohnern auch die Mitglieder der Rotary-Club-Nachwuchsorganisation Rotaract gemacht. Die jungen Leute hatten für jeden Bewohner Plätzchen gebacken. Abgepackt in individuell gestalteten Papiertüten überbrachte Maximilian Korfmacher als Rotaract-Vertreter die süße Überraschung.

Ein Brief vom Förderverein für jeden Bewohner

Das Rhedaer Seniorenheim St. Elisabeth erreichten 398 Karten – eine kam sogar aus Hamburg und eine aus dem Schwarzwald. Auch der Förderverein der Einrichtung an der Ringstraße schrieb für jeden der 108 Bewohner eine weihnachtliche Grußbotschaft.