A2-Auffahrt bei Rheda-Wiedenbrück zeitweise gesperrt

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Autofahrer müssen sich auf der A 2 bei Rheda-Wiedenbrück auf Verkehrsbehinderungen einstellen.

Arbeiten an den Schutzplanken sind der Grund

Im Bereich der Abfahrt Aurea werden am Mittwochabend Arbeiten an den Schutzplanken durchgeführt. Deshalb muss die Ausfahrt in Richtung Dortmund am Mittwoch von 20 bis 21 Uhr gesperrt werden.

In dieser Zeit erfolgt eine Umleitung in Richtung Herzebrock-Clarholz über die nachfolgende Anschlussstelle Oelde.

Die Umleitungsstrecke ist laut Mitteilung der Autobahn-GmbH des Bundes über Schilder mit einem roten Punkt ausgewiesen.