A2: Überholvorgang endet in Rheda mit Zusammenstoß

Rheda-Wiedenbrück (ei) - Die Autobahn 2 in Rheda-Wiedenbrück musste am Samstagnachmittag nach einem Unfall in Höhe der Brücke Am Sandberg um 15.48 Uhr voll gesperrt werden.

53-jähriger BMW-Fahrer kann nicht mehr rechtzeitig bremsen

Der 22-jährige Fahrer eines Polo mit niederländischen Kennzeichen war nach Polizeiangaben auf dem mittleren Fahrstreifen der Schnellstraße Richtung Bielefeld unterwegs, als er kurz vor der Brücke einen vor ihm fahrenden Kia überholen wollte. Dabei übersah er offenbar einen herannahenden BMW mit Münchener Kennzeichen, dessen 53-jähriger Fahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte.

Mit hoher Geschwindigkeit, so die Beamten an der Unfallstelle, prallte der weiße BMW mit der linken Front auf das rechte Heck des Volkswagen. Durch den Aufprall geriet der mit vier Personen besetzte Kleinwagen ins Schleudern, prallte in die rechte Leitplanke und blieb dort liegen. Der BMW streifte den Kia und konnte nach gut 100 Metern auf dem linken Fahrstreifen abgebremst werden.

Der Fahrer (38) des Kia aus Hildesheim brachte den SUV auf dem Seitenstreifen zum Stehen.

Autobahn muss für eine Stunde gesperrt werden

Durch den Zusammenprall wurden zwei Mitfahrer auf der Rückbank des Polo leicht verletzt. Sie wurden mit einem Rettungswagen aus Oelde ins Krankenhaus eingeliefert. Die Autobahn blieb für etwa eine Stunde voll gesperrt. Es bildete sich ein Stau von bis zu sechs Kilometern Länge.

Da es zunächst Probleme gab, den BMW stromlos zu schalten, musste der linke Fahrstreifen bis zum Abschluss der Bergung etwas länger gesperrt bleiben. Der Schaden wird auf etwa 25 000 Euro beziffert.