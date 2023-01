Stadt Rheda-Wiedenbrück prüft lokale Ackerflächen

Inwieweit die Art der Düngung Einfluss auf den Wasserhaushalt von Ackerflächen hat, möchte die Stadt nun herausfinden. Bei einer Feldbegehung der vorbeugenden Wasserkooperation der Stadt Rheda-Wiedenbrück wurde besprochen, was man tun kann, um das Wasser im Boden zu halten.

Der für die Felder wertvolle Niederschlag fällt nicht immer so großzügig aus, wie von den Landwirten erhofft.

Haben die Grunddüngung, die Düngung mit Wirtschafts- und mineralischem Dünger und die Bewirtschaftungsintensität einer Ackerfläche Einfluss auf den Wasserhaushalt? Dies sind Fragen, mit denen sich unter anderem die Mitglieder der vorbeugenden Wasserkooperation der Stadt Rheda-Wiedenbrück und Mitglieder des Beirats der Kooperation befassen.

Jüngst fand ein Feldbegang auf den landwirtschaftlichen Betrieben Rainer Meloh-Hollenbeck, Markus Witte und Heiner Renners statt. Das Fazit der Flächenbewirtschafter: Die gezielte Düngung mit Calcium, Kalium und Magnesium haben einen positiven Einfluss auf das Wasserhaltevermögen des Bodens. Zusammen mit dem Anbau von Zwischenfrüchten und einer schonenden Bodenbearbeitung kann Niederschlag besser konserviert und den Kulturpflanzen das Bodenwasser länger zur Verfügung gestellt werden. Dies ist ein wichtiger Aspekt vor dem Hintergrund weniger vorhandener Niederschlagsmengen gewesen.

Weniger Wasser verfügbar

Die durchschnittlichen Niederschlagsmengen betragen im Stadtgebiet ungefähr 760 Liter pro Quadratmeter und Jahr. An der Messstation in Lintel wurde im Jahr 2021 eine Niederschlagsmenge von 701 Litern festgestellt. Bis zum 10. November 2022 sind an der gleichen Messstelle 479 Liter ermittelt worden. Um mit dem wenigen Wasser trotzdem zufriedenstellende Ernteerträge bei Getreide und Mais zu erzielen, sollte bei der Feldbegehung deshalb über die Dünge- und Bearbeitungsintensität nachgedacht werden.

Bewertung der Flächen in Rheda-Wiedenbrück

Pflanzenbauberater Johannes Hold von der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen schätzte vor Ort den Zustand des Bodens ein. Gemeinsam mit Ulf Strothenke, Geschäftsführer der Wasserkooperation, informierte Hold die Anwesenden über die erfolgte Düngung, die Ernteergebnisse und den aktuellen Anbau der Fläche. Dazu nahm Hold auch die Bewertung einer Spatenprobe vor.

Aus der optischen Bewertung des Bodens, den Ergebnissen der ph-Wert-Messung, der Bewertung des organischen Aufwuchses und des Vorhandenseins von Regenwürmern gab Hold eine Empfehlung zur Grunddüngung der Ackerflächen mit den Grundelementen Calcium, Kalium und Magnesium ab.

Das Gefüge hat dabei großen Einfluss auf das Wasserhaltevermögen des Bodens, aber auch darauf, wie schnell große Regenmengen vom Oberboden in die Tiefe versickern können. Eine Simulation mit gerechnet 40 Litern pro Quadratmeter rundete die Bewertung der Ackerflächen ab.