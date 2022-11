Adventskrämchen in Rheda erneut auf dem Doktorplatz

Rheda-Wiedenbrück (sud) - „Kleiner, intimer, persönlicher“: Punkten kann das Adventskrämchen Rheda nach Einschätzung von Margret Reker nicht unbedingt mit Größe und Veranstaltungsdauer, sondern mit anderen Qualitäten. Die vorweihnachtliche Nähe und Wärme sind aus Sicht der langjährigen Vorsitzenden der Initiative Rheda die Pfunde, mit denen die beschauliche Budenstadt wuchern kann. Im vergangenen Jahr fand das Krämchen erstmals seit langer Zeit wieder auf dem Doktorplatz und nicht wie in den Jahrzehnten zuvor im Schatten der evangelischen Stadtkirche statt. Der Standortwechsel sei bei Marktbeschickern und Besuchern gleichermaßen gut angekommen, sagt Tino Hille.

Tipps: Das Adventskrämchen ist vom 7. bis 11. Dezember täglich geöffnet. An den Wochentagen beginnt das vorweihnachtliche Treiben jeweils um 16 Uhr, am Samstag und Sonntag um 13 Uhr. Den offiziellen Startschuss für das Krämchen gibt Schirmherrin Marissa Fürstin zu Bentheim-Tecklenburg am Mittwoch, 7. Dezember, um 17.30 Uhr.Der Nikolaus hat seinen Besuch für Samstag, 10. Dezember, 16 Uhr, angekündigt.Kinder – und zum Teil auch deren Eltern – freuen sich schon jetzt auf das Mitmachkonzert des Kinderliedermachers Herr H. am Sonntag, 11. Dezember, 17 Uhr. Die Verlosung ist fester Bestandteil des Krämchens. Als Preise locken ein Fahrrad, Einkaufsgutscheine und weihnachtliche Dekorationen. Lose gibt es am Stand der Initiative Rheda. Die Gewinner der Tombola werden am Sonntag ab 20.30 Uhr auf der Bühne ermittelt. Die Andacht zum Auftakt am Mittwoch, 17 Uhr, und der Gottesdienst am Sonntag, 11 Uhr, mit Pfarrerin Sarah Töws finden nicht wie gewohnt in der Kirche statt, sondern auf dem Krämchen.

Berliner Straße wird mit einbezogen

Deshalb wolle man auch künftig am Doktorplatz als Ort des vorweihnachtlichen Treibens festhalten, unterstreicht der Leiter der Projektgruppe Adventskrämchen der Initiative Rheda. Krämchen-Mitglied Alwin Wedler freut sich, dass die strengen Corona-Beschränkungen, die noch 2021 galten, weggefallen sind. „Wir müssen nicht mehr akribisch nachhalten, wer wann den Markt betritt.“ Entsprechende Kontrollen an den Eingängen seien folglich nicht länger erforderlich. Im zurückliegenden Jahr präsentierte sich die Traditionsveranstaltung als in sich geschlossenes Budenrund, das jedoch in einer Sackgasse endete. „Diesmal können wir den Besuchern einen kompletten Rundkurs durch die Hüttenstadt ermöglichen“, erläutert Wedler. Das sei durch den Einbezug der Berliner Straße machbar geworden. Die Fahrbahn werde für die Dauer des Krämchens gesperrt. Dort werden dann ebenfalls Verkaufsstände aufgestellt. Ein anderthalb Meter großer Geh- und Radweg bleibe aber frei, sagt Wedler. „Wir wollen den Durchgangsverkehr ja nicht gänzlich zum Erliegen bringen.“

25 Stände mit Dekorativem und Leckerem, Flüssigem und Wärmendem erwarten die Gäste des Adventskrämchens von Mittwoch, 7. Dezember, bis einschließlich Sonntag, 11. Dezember, auf dem Doktorplatz. Gleich mehrere Verkaufshütten werden von gemeinnützigen Vereinen und Verbänden betrieben. „Ihr Anteil ist größer als bei vielen Konkurrenzveranstaltungen“, sagt Alwin Wedler. „Das macht den besonderen Charakter unseres Krämchens aus.“ Glühwein, Eierpunsch und andere Seelenwärmer gibt es an mehreren Stellen auf dem Adventskrämchen. Und das zwar zu leicht gestiegenen, aber dennoch vergleichsweise günstigen Preisen. „Den Besuch auf unserem Weihnachtsmarkt soll sich jeder leisten können“, sagt Tino Hille vom Organisationsteam. Auch für die Preise von Heißgetränken gebe es eine Art Schmerzgrenze, die man, wenn eben möglich, nicht überschreiten dürfe.

Zurück zu den Wurzeln

Das gemeinsame Abschlusssingen zum Ende eines jeden Markttags ist das Markenzeichen des Adventskrämchens. Viele Jahre hat Peter Lippe zusammen mit den Besuchern bekannte Weihnachtsweisen angestimmt. Für weniger textsichere Hobbysänger gab es sogar ein eigens zusammengestelltes Liederbuch. 2019 hat dann Thomas Venten die schöne Tradition des gemeinsamen Abschlusssingens fortgeführt – allerdings mit einer Änderung. Mit einer Note Swing und Pop wurden seither die Lieder intoniert. Das kam allerdings nicht bei allen Marktbesuchern gleichermaßen gut an, sagt Margret Reker vom Organisationsteam des Krämchens. Deshalb laute für die 2022er-Auflage das Motto „Zurück zu den Wurzeln“. „Diesmal wird es wieder ganz traditionell“, sagt Venten. Damit wirklich jeder mitsingen kann, sollen die Weihnachtslieder in klassischer Form zu Gehör gebracht werden. Unterstützt werden Venten und Gäste abwechselnd vom Chor Friends, von Marktmeister Alwin Wedler und von der Akustikband Baker Street.

Linden statt Tannenbaum

Ausgedient hat die alte Bühne, die seit Jahr und Tag im sogenannten Reuter-Eck und dann 2021 auch auf dem Doktorplatz aufgebaut wurde. Die Konstruktion sei nicht mehr zu flicken gewesen, sagt Marktmeister Alwin Wedler. Deshalb habe man sich für die bevorstehende Auflage des Adventskrämchens eine sechs mal vier Meter große Bühne ausgeliehen. Dabei soll es sich jedoch nur um eine Zwischenlösung handeln. Die Initiative Rheda hofft, sich 2023 eine neue, eigene Bühne anschaffen zu können. Ermöglicht werden solle der Kauf durch Sponsorengelder und Mittel des städtischen Verfügungsfonds zur Aufwertung der Innenstadt. Eine meterhohe Tanne, wie man sie von anderen Weihnachtsmärkten kennt, gibt es auf dem Krämchen übrigens nicht – vor allem aus Platzgründen habe man darauf verzichtet, sagt Alwin Wedler. Er verweist stattdessen auf die beiden Linden auf dem Doktorplatz, die über eine „besonders festliche LED-Dauerbeleuchtung“ verfügen. Diese hülle das Veranstaltungsgelände auch ohne Tanne in einen besonderen Glanz.