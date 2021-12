Amazon: 700 weitere Mitarbeiter in Rheda-Wiedenbrück

Das Versandhandel brummt gerade zu Weihnachten. Das zeigt sich auch in den Mitarbeiterzahlen im Amazon-Logistikzentrum in Rheda-Wiedenbrück.

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Zur Weihnachtszeit stockt das Logistikzentrum Amazon seine Mitarbeiterzahl auf. Am Standort im interkommunalen Gewerbegebiet Aurea an der Marburg arbeiten laut Pressemitteilung des Unternehmens aktuell 1900 Mitarbeiter in der Stammbelegschaft. Während des Weihnachtsgeschäfts stoßen 700 saisonale Kräfte hinzu.

Deutschlandweit mehr als 10.000 Saisonkräfte

„Die Saisonkräfte unterstützen beim Kommissionieren, Verpacken und Versenden von Bestellungen. Zudem vereinfachen am Standort PAD1 Transportroboter die Arbeit“, heißt es. Diese würden die Produktregale hochheben und zu den Mitarbeitern in der Wareneinlagerung und -entnahme bringen.

Zur Weihnachtssaison würden deutschlandweit mehr als 10.000 Saisonkräfte die Teams unterstützen. „Die saisonal Mitarbeitenden erhalten dieselben wettbewerbsfähigen Löhne und Zusatzleistungen wie Festangestellte – und schon oft resultierte daraus eine dauerhafte Beschäftigung“, teilt Amazon mit.

Seit Sommer biete Amazon seinen Beschäftigten und Partnern ein freiwilliges Impfangebot an. Eines für Auffrisch-Impfungen werde aktuell vorbereitet.