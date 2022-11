Andreasmarkt lockt noch bis Sonntag nach Rheda

Rheda

Am Samstag (12. November) gibt's in Rheda Kirmestrubel von 14 bis 23 Uhr und um 20 Uhr ein großes Höhenfeuerwerk. Am Sonntag (13. November) haben die Fahrgeschäfte von 14 bis 20 Uhr geöffnet. Diesmal drehen sich jedoch weniger Karussells in der Innenstadt als in den vergangenen Jahren.