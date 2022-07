Anlaufstelle für Familien aus ganz Rheda-Wiedenbrück

Positive Bilanz nach einem Jahr: (v. l.) Susanne Feldgen, Jennifer Goblirsch, Malgorzata Herman und Nicole Korfmacher freuen sich, dass der städtische Familientreff Wir an der Berliner Straße in Rheda von Müttern, Vätern und Kindern gleichermaßen gut angenommen werden. Aufgrund der hohen Nachfrage sollen die Öffnungszeiten demnächst – falls möglich – ausgebaut werden.

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Der städtische Familientreff Wir ist vor einem Jahr als Anlaufstelle für Mütter, Väter und Kinder im Herzen der Rhedaer City entstanden. Inzwischen wird das vielfältige Beratungs- und Hilfsangebot gut angenommen. Dieses Fazit zogen die Akteurinnen während einer kleinen Geburtstagsfeier in den Räumlichkeiten an der Berliner Straße 23.

Reges Treiben beim Tag der offenen Tür

Susanne Fischer, Susanne Feldgen, Hebamme Jennifer Goblirsch sowie Malgorzata Herman und Nicole Korfmacher (Fachstelle Frühe Hilfen) vom Jugendamt der Stadt Rheda-Wiedenbrück hatten zu einem Tag der offenen Tür eingeladen. Dass Familien aus der Doppelstadt an der Ems den Treff mittlerweile kennen, wurde dabei mehr als deutlich. Denn den gesamten Vormittag über herrschte reges Treiben in der Einrichtung.

„Wir sind sehr zufrieden, dass wir den Familientreff in den zurückliegenden Monaten als Anlaufstelle etablieren konnten“, freut sich Susanne Feldgen. Ein offenes Ohr für die kleinen und großen Probleme finden, Wege ausprobieren, Hilfe, Unterstützung und Vertrauen bekommen, unabhängig von Bildung, Religion oder Herkunft: Das waren die Ziele, die man sich bei der Eröffnung gesteckt hat. Dem eigenen Anspruch sei man durchaus gerecht geworden, resümiert Susanne Fischer.

Vieles konnte umgesetzt werden. Inzwischen sind drei feste Krabbelgruppen entstanden mit Babys in verschiedenen Altersstufen. Zudem bieten Nicole Korfmacher und Malgorzata Herman dienstagsvormittags eine Sprechstunde der Fachstelle Frühe Hilfen an.

Fast alle Angebote können kostenfrei genutzt werden

Damit nicht genug: Es wird ein arabisch-deutsch Sprachkursus auf niederschwelliger Ebene durchgeführt, es gibt das rumänische Frauencafé und eine Beratung für Geflüchtete aus der Ukraine. Einmal in der Woche finden Bewegungsspiele für Kinder ab sechs Wochen mit ihren Müttern oder Vätern statt. Hinzu kommt das Stillcafé, in dem auch Frauen gerne gesehen sind, die nicht stillen. Denn bei den regelmäßigen Treffen geht es um die Ernährung des Babys in den ersten Monaten im Allgemeinen. „Erste Hilfe am Kind“ ist ein weiterer Lehrgang, der im Familientreff auf dem Programm steht.

Jeden ersten Samstag im Monat findet ein Vater-Kind-Vormittag statt und jeden ersten Montag im Monat ein Frühstück für Familien und Senioren. Dafür wird eine kleine Aufwandspauschale erhoben. Alle anderen Angebote im Familientreff sind kostenlos. Darauf legen die Organisatorinnen besonderen Wert.

Ganztagsöffnung geplant, sobald es dafür Personal gibt

Nächstes Ziel ist die Ausweitung der Öffnungszeiten. Statt nur vormittags von 10 bis 12 Uhr und nachmittags von 15 bis 17 Uhr zu öffnen, soll der Familientreff Wir zum Ganztagsangebot ausgebaut werden. „Dafür fehlt uns derzeit aber leider noch das Personal“, sagt Susanne Feldgen. Sie könnte sich auch gut vorstellen, dass sich ältere Mitbürger einbringen als Leihoma und -opa, um mit den Kindern zu spielen und die jungen Eltern zu entlasten. „Darin sehe ich eine Win-Win-Situation für Alt und Jung“, unterstreicht sie.