Ärger um Schließung der Rheda-Wiedenbrücker Bürgerbüros

Bitte nicht stören: Weil die beiden Bürgerbüros neue Software erhalten, bleiben die Anlaufstellen vier Tage am Stück geschlossen. Über die Länge der Schließung wundert sich FDP-Ratsherr Patrick Büker. Das Foto zeigt das Bürgerbüro im Rathaus Rheda.

Rheda-Wiedenbrück (sud) - Wegen einer Software-Umstellung bleiben die Rheda-Wiedenbrücker Bürgerbüros an vier aufeinanderfolgenden Tagen geschlossen. Den FDP-Fraktionsvorsitzenden Patrick Büker wundert dies. Er fragt: „Was hat die Stadtverwaltung im Vorfeld getan, um diese lange Schließungszeit zu verhindern?“

Meldesystem wird nach 20 Jahren durch ein neues Programm ersetzt

Mit den Vorstellungen der Liberalen von einer digitalen Stadtverwaltung deckten sich derart eingeschränkte Serviceleistungen jedenfalls nicht, bekräftigte Büker am Dienstagabend in der Stadtratssitzung.

Es handele sich nicht etwa um die Aufspielung der neuen Version eines vorhandenen Programms, sondern um eine komplette Systemumstellung, begründete Erster Beigeordneter Dr. Georg Robra die viertägige Schließung der beiden Bürgerbüros in Rheda und Wiedenbrück. Zwischen Samstag, 19. Februar, und Mittwoch, 23. Februar, bleiben beide Anlaufstellen komplett geschlossen. Für nicht aufschiebbare Angelegenheiten wird unter 05242/963395 eine Hotline eingerichtet. Erst am Donnerstag, 24. Februar, öffnen beide Bürgerbüro-Standorte wieder.

Nach rund 20 Jahren wird das komplette Meldesystem umgestellt. Viele Städte und Gemeinden in der Nachbarschaft arbeiten bereits mit dem neuen System. Rheda-Wiedenbrück ist eine der letzten Kommunen, in der dieses eingeführt wird. Für das bisherige Programm gibt es vom Anbieter keinerlei Updates mehr. Deshalb war das Umsatteln auf ein neues Programm unvermeidbar.

Stadtverwaltung rechnet nach Umstellung mit Problemen

Ebenso unausweichlich sei die Schließung der Bürgerbüro-Standorte für die Dauer von vier Tagen gewesen, erläuterte Beigeordneter Georg Robra in der Ratssitzung. „Eine derart umfangreiche EDV-Umstellung kann nicht im laufenden Betrieb bei Publikumsverkehr erfolgen.“ Hinzu komme, dass das Personal der Bürgerbüros umfassend geschult werden müsse, um im Alltagsbetrieb fit im Umgang mit dem neuen Programm zu sein. „Und trotzdem wird am Anfang wohl nicht alles reibungslos laufen“, sagte Robra mit Verweis auf die Wiedereröffnung am Donnerstag kommender Woche. „Das zumindest legen die Erfahrungen der Nachbarkommunen nahe, die bereits auf das neue Programm umgestellt haben.“

Robra betont, dass man im Nachgang der Umstellung verlängerte Öffnungszeiten anbieten werde, um den Wegfall an Serviceleistungen in den Tagen zuvor bestmöglich zu kompensieren. Laut einer früheren Mitteilung der Stadtverwaltung soll zumindest das Bürgerbüro im historischen Wiedenbrücker Rathaus am Donnerstag, 24. Februar, ganztägig geöffnet sein. Angaben zu verlängerten Öffnungszeiten im Rathaus Rheda machte die Stadtverwaltung bislang offiziell indes nicht.