Atelier Julius Mormann in Rheda-Wiedenbrück geöffnet 

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Erstmals seit dem Tod von Julius Mormann im Jahr 1973 wird die historische Werkstatt des Bildhauers aus Anlass des Tags des offenen Denkmals für alle Interessenten zugänglich gemacht. Die frühere Wirkungsstätte von Künstlern der Wiedenbrücker Schule war zentraler Dreh- und Angelpunkt für die Altarbaukunst aus Wiedenbrück, die damals in alle Welt exportiert wurde.

Bis heute im Familienbesitz Mormann

Bis heute sind die Werkstatt und das angrenzende Künstlerhaus im Besitz der Familie Mormann. Seit dem späten 19. Jahrhundert bis in die 1940er-Jahre hinein wurden dort Kichenaltäre im Stil des Historismus hergestellt und in das europäische Ausland sowie nach Nord- und Südamerika geliefert.

Etwa 35 Werkstätten gab es zu Spitzenzeiten in Wiedenbrück, in denen Maler, Bildhauer und Ornamentiker arbeitsteilig sakrale Kunst herstellten. Heute könnte man beispielsweise in den Vereinigten Staaten ausgiebige Touren zu verschiedenen Kirchen mit Kunst aus der Emsstadt machen, wie Christa Wüllenkemper (1935– 2022), Tochter von Julius Mormann, in „Auf den Spuren der Altarbauer“ berichtet. Der Schülerfilm, der als Projektergebnis der Denkmal-AG des Einstein-Gymnasiums erst kürzlich im Museum Wiedenbrücker Schule gezeigt worden ist, wurde von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz gefördert. Christiane Hoffmann, Leiterin der Einrichtung an der Rietberger Straße, kann sich eine Wiederholung der Veranstaltung gut vorstellen, schließlich sei die Premiere bereits überaus gut besucht gewesen.

Tag des offenen Denkmals

Am Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 11. September, werden in der Zeit von 11 bis 16 Uhr an der Werkstatt Mormann (Zugang vom Nonnenwall) sicherlich interessante Einblicke in das Leben und Arbeiten von früher möglich sein. „Seit den 1970er-Jahren liegt die Lokalität im Dornröschenschlaf, und ein Hauch der Vergangenheit weht deutlich wahrnehmbar durch die Räume“, sagt Christiane Hoffmann. Der Film, in dem auch künstlerisch tätige Nachfahren der Wiedenbrücker Schule zu Wort kommen (wie der Herzebrocker Bildhauer Bernhard Vielstädte) wird ab 11.15 Uhr im Stundentakt gezeigt.

Julius Mormann (1886 – 1973) hatte nach der Schulzeit in Wiedenbrück Architektur studiert und im Büro seines Professors Theodor Fischer Fuß gefasst, ehe seine Weltkriegsteilnahme die Karriere unterbrach. Nach seiner Rückkehr setzte der Künstler die Familientradition fort. Er studierte bis 1924 an der Düsseldorfer Kunstakademie Bildhauerei und trat anschließend in das Atelier seines Vaters Anton ein.