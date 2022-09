Auf dem Weg zum Pastoralreferenten

Start in die Berufseinführungsphase: Das Foto zeigt (v. l.) Johannes Lange, Ausbildungsleitung Maren Gödde, Pastoralassistent Martin Schwentker aus der Heimatgemeinde St. Aegidius Wiedenbrück und Andreas Biermann in der Kapuzinerkirche in Paderborn.

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Martin Schwentker, dessen Heimatgemeinde St. Aegidius in Wiedenbrück ist, zählt zu drei jungen Männern aus dem Erzbistum Paderborn, die jetzt in Paderborn den praktischen Weg zum gemeinsamen Berufsziel Pastoralreferent begonnen haben.

Martin Schwentker unterstützt Pastoralen Raum Brakeler Land

Nach ihrem Theologiestudium starten Martin Schwentker, Andreas Biermann und Johannes Lange zunächst als Pastoralassistenten in ihre Berufseinführungsphase. Darin sammeln sie zwei Jahre lang in der Seelsorge im Erzbistum Paderborn Schritt für Schritt Praxiserfahrungen für ihre spätere Tätigkeit. Maren Gödde aus dem Bereich Pastorales Personal im Erzbischöflichen Generalvikariat begleitet als Ausbildungsleitung die drei Männer, die während ihrer Assistenzzeit in unterschiedlichen Seelsorgebereichen im Erzbistum aktiv werden. Martin Schwentker unterstützt den Pastoralen Raum Brakeler Land. Außerdem koordiniert er als Projektleiter das Jugendspirituelle Zentrum „Spice“, das an die Katholische Junge Gemeinde Diözesanverband Paderborn angedockt ist.

„Pastoralreferenten gestalten gemeinsam mit anderen pastoralen Mitarbeitenden die Seelsorge-Arbeit in den Pastoralen Räumen. Zu ihren Aufgaben gehört außer der Konzeptentwicklung, Bildungsarbeit und der Begleitung kirchlicher Entwicklungsprozesse die Herausforderung, den Glauben in einer pluralen Gesellschaft zu verkünden“, informiert das Erzbistum Paderborn in einer Pressemitteilung. Die Ausbildung umfasst demnach eine fünfjährige Studien- und eine anschließende zweijährige Berufseinführungsphase. Während letzterer würden die angehenden Referenten als Pastoralassistent in einem Pastoralen Raum sowie in einem „kategorialen Seelsorgebereich“, zum Beispiel in der Klinik- oder Rehaseelsorge, der Seelsorge in einer Justizvollzugsanstalt oder im Bereich von Schule und Hochschule arbeiten.