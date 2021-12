Aufgeschlossener Manfred sucht neues Zuhause

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Manfred ist etwa ein Jahr alt und auf der Suche nach einem neuen Zuhause. Der hübsche Bock benötigt ausreichend Platz mit Versteckmöglichkeiten, artgerechtem Futter und anderen Meerschweinchen als Gesellschaft. Das Team des Pferdeschutzhofs „Four Seasons“ berät gern dazu, was Halter hier beachten sollten. Manfred ist freundlich und aufgeschlossen. Wer ihn kennenlernen möchte, kann ihn unter Beachtung der Corona-Schutzmaßnahmen auf dem Hof am Heideweg 42 in Lintel besuchen. Weitere Infos halten die Mitarbeiter unter 05242/377604 bereit.