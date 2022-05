Aufkleber weckt Gemeinschaftssinn in Rheda-Wiedenbrück

Werben für Zusammenhalt: (v. l.) Dr. Anita Fremmer, Bürgermeister Theo Mettenborg und Andrea Dippong mit den Aufklebern, die nun überall in der Doppelstadt verteilt werden.

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Mit Aufklebern wird in Rheda-Wiedenbrück ab sofort für gegenseitiges Verständnis geworben. „Gemeinsam – für den Zusammenhalt der Gesellschaft in Rheda-Wiedenbrück“, ist darauf zu lesen.

Als Angst, Ohnmacht, Wut und Traurigkeit den Alltag bestimmten

„Innerhalb der vergangenen beiden Jahre hat sich viel verändert“, darin sind sich Dr. Anita Fremmer und Andrea Dippong einig. Sie sind die Initiatorinnen der Aufkleber-Kampagne. „Egal, welcher Standpunkt vertreten wird, welche Meinung für jeden Einzelnen seiner individuellen Wahrheitsempfindung entspricht, empfinden alle vergleichbare Emotionen wie Angst, Ohnmacht, Ärger, Wut und Traurigkeit. Denn alle mussten auf die lebenswichtigen Grundbedürfnisse wie Bindung, Nähe, Austausch, Berührung und Selbstbestimmung zum Teil oder auch komplett verzichten.“

Gewappnet sein für die nächste Krisensituation

Um das gemeinsame Miteinander zu stärken, kam den beiden Frauen die Idee eines Aufklebers in den Sinn. „Wir sollten als Gesellschaft die Krise als Chance nutzen und in zukünftigen Ausnahmesituationen keine erneute Spaltung zulassen, sondern zusammenstehen und zusammenhalten“, macht Anita Fremmer deutlich. Und Andrea Dippong ergänzt: „Wir wünschen uns einen respektvollen Umgang miteinander und wertfreies Zuhören. Uns Rheda-Wiedenbrücker verbindet mehr als uns trennt und es ist an der Zeit, uns wieder auf Gemeinsamkeiten zu besinnen.“

Der nun auf den Weg gebrachte Aufkleber wurde von Claudia Rüthschilling (Skalar-Design) gestaltet und gesponsert. Einen Stapel Aufkleber überreichten beide auch Bürgermeister Theo Mettenborg im Rathaus. „Eine wertvolle Geste, die nach über zwei Jahren Pandemie das gemeinsame Miteinander ins Gedächtnis ruft“, lobte Mettenborg die Aktion.