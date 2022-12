Auto schleudert in Wiedenbrück gegen Lastwagen

Rheda-Wiedenbrück (gl) - In Höhe des Wasserturms ist am Dienstagmorgen um 9.35 Uhr ein Auto mit einem Lastwagen kollidiert. Die 38-jährige Fahrerin eines Opels war auf der Bielefelder Straße in Richtung Wiedenbrück unterwegs, als ein 73-jähriger Mann aus Bad Lippspringe seinen Lkw aus der Holunderstraße kommend auf die Kreuzung steuerte. Durch die Wucht des Zusammenpralls wurde der Wagen der Rheda-Wiedenbrückerin gegen einen weiteren Lkw sowie ein Auto geschleudert.

53-Jähriger leicht verletzt

Die beiden Fahrzeuge hatten an der Kreuzung der Bielefelder Straße in Fahrtrichtung Gütersloh an der Rotlicht anzeigenden Ampel gewartet. Trotz allem ging der Unfall glimpflich aus: Lediglich ein 53-Jähriger, der am Steuer des wartenden Lastwagens gesessen hatte, ist leicht verletzt worden. Den Angaben der Polizei gegenüber wollte sich der Beckumer selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Der Opel wurde bei dem Zusammenstoß erheblich beschädigt. Ein Abschleppunternehmen übernahm den Abtransport. Der geschätzte Gesamtsachschaden liegt der Polizei zufolge bei rund 14 000 Euro.