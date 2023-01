Auto überschlägt sich bei Unfall in Rheda-Wiedenbrück

Rheda-Wiedenbrück (gl). Mit dem Auto hat sich ein 24-Jähriger, der auf der Beckumer Straße in Rheda-Wiedenbrück unterwegs war, überschlagen. Die Polizei teilt mit, dass sich ersten Angaben nach unverletzt, der 24-jährige Rheda-Wiedenbrücker am Freitagmorgen gegen 6.45 Uhr nach dem Unfall bei der Polizei gemeldet habe. Den Ermittlungen nach war der Peugeot-Fahrer kurz zuvor auf der Beckumer Straße aus Richtung Lippstadt kommend unterwegs gewesen und wollte nach rechts in den Lümernweg abbiegen.

Dabei kam er von der Fahrbahn ab und überschlug sich mit seinem Pkw. Auf einem angrenzenden Feld blieb der Wagen auf dem Dach liegen. Der Rheda-Wiedenbrücker befreite sich eigenständig aus dem Fahrzeug. An dem Wagen befand sich zum Unfallzeitpunkt eine Sommerbereifung beziehungsweise stark abgenutzte Bereifung, informiert die Polizei. Außer dem Sachschaden an dem Peugeot entstand Flurschaden auf dem Feld. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 5500 Euro.