Autodiebe schlagen auch in Rheda-Wiedenbrück zu

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Sechs Termine sind in einer Strafsache gegen einen 31-Jährigen wegen des Verdachts des schweren Bandendiebstahls vor dem Landgericht Bielefeld angesetzt worden. Auftakt ist am Mittwoch, 9. November, um 9 Uhr. Als Mitglied einer sechsköpfigen Gruppe soll der Angeklagte zur Finanzierung des Lebensunterhalts Autos mit Keyless-Go-Schließsystem entwendet, diese selbst genutzt oder an Hintermänner in Polen übergeben haben.

Auch in Rheda-Wiedenbrück aktiv

Allein für den zweimonatigen Zeitraum von Mitte August bis Mitte Oktober 2018 sind zwölf Taten aufgelistet, an der der Mann beteiligt gewesen sein soll. Die Diebstähle haben sich laut Anklageschrift in Unna, Oerlinghausen, Rheda-Wiedenbrück, Verl, Büren, Schloß Holte-Stukenbrock, Warendorf, Arnsberg und Leopoldshöhe ereignet. Der Gesamtwert der entwendeten Autos liegt Gutachtern zufolge bei annähernd 400 000 Euro. Vier von sechs Akteuren der Diebesbande sind bereits verurteilt worden. Sie verbüßen Haftstrafen von bis zu vier Jahren.