Bändchen zeigen in Rheda-Wiedenbrück den 2G-Status

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Einmal 2G nachweisen, und dann den ganzen Tag unbeschwert einkaufen: Das ist die gemeinsame Idee vom Gewerbeverein Wiedenbrück, der Initiative Rheda und der Stadtverwaltung. Auch der Handelsverband OWL unterstützt diese Vorgehensweise.

„Es geht uns um eine unkomplizierte Unterstützung und Förderung des Einzelhandels“, wird Bürgermeister Theo Mettenborg in der Mitteilung aus dem Rathaus zitiert. „Wir wollen dabei helfen, die Corona-Schutzverordnung regelkonform umzusetzen, ohne den Einzelhandel und die Kunden noch stärker zu belasten“, erklärt er.

Bändchen tragen das Stadtlogo

Insgesamt 200 000 farbige Bändchen sollen die 2G-Kontrollen für die Geschäfte erleichtern. Der Vorteil für die Kunden liege darin, dass sie nur einmal – und zwar im ersten Laden – per App oder Impfbuch sowie mit Ausweis nachweisen müssen, dass sie geimpft oder genesen sind, informiert Margret Reker von der Initiative Rheda. Anschließend bekommen sie ein Bändchen, das sie sichtbar am Arm tragen. Dieses trägt das Logo der Stadt und liegt für jeden Tag in einer anderen Farbe vor. „So können auch die Verkäufer im nächsten und übernächsten Geschäft auf einen Blick sehen, ob ihr Kunde die 2G-Regel erfüllt,“ sagt Klaus Westermann vom Gewerbeverein Wiedenbrück. „Ich freue mich, dass wir das gemeinsam so schnell umsetzen konnten. Das ist eine tolle Zusammenarbeit“, stellt Bürgermeister Mettenborg fest. Finanziert werden die Bändchen aus dem Etat der städtischen Wirtschaftsförderung. Die beiden Vereine leiten sie jeweils an ihre Mitglieder weiter. Alle anderen Einzelhändler können sich die Bändchen bei der Wirtschaftsförderung der Stadt (Tanja Löhner, w 05242/963329, montags bis donnerstags vormittags) abholen.