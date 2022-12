Bargeld aus Kiosk in Rheda gestohlen

Die Polizei sucht einen Mann und eine Frau, die am Dienstag aus einem Kiosk in Rheda Geld gestohlen haben.

Hinweise zu einem Diebstahl in einem Kiosk in Rheda erhofft die Polizei.

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Aus einem Kiosk an der Berliner Straße in Rheda haben ein Mann und eine Frau am Dienstagnachmittag gegen 16.20 Uhr einen niedrigen vierstelligen Geldbetrag gestohlen. Den bisherigen Erkennntnissen nach hatten laut Polizei die beiden kurz zuvor den Kiosk nahe der Gütersloher Straße betreten.

Mann entreißt Kioskbesitzerin Geldscheine

Während die Frau sich mit einer Mitarbeiterin im Geschäft unterhielt, versuchte der Mann bei der Kioskbesitzerin im Kassenbereich Geld zu wechseln. Als die Inhaberin das Geld zählte, entriss ihr der Dieb unvermittelt die Scheine. Nach einem kurzen Gerangel flüchteten die Diebe aus dem Geschäft in Richtung Gütersloher Straße.

Die beiden Personen wurden wie folgt beschrieben: Der Mann ist jungen bis mittleren Alter, schlank und etwa 1,90 Meter groß und hatte schwarze, kurze Haare. Bekleidet war er mit einer schwarzen Hose, schwarzen Lederjacke und einem braunen Pullover. Zudem trug er ein goldenes Armband. Die Frau war etwa gleich alt, zirka 1,60 Meter groß und schlank, mit braunen mittellangen Haaren und einer weißen Haarsträhne. Sie trug zudem ein Haarband mit Perlen und war mit einem weißen Mantel bekleidet. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen und fragt: „Wer kann weitere Angaben zu dem Vorfall machen? Wer kann Hinweise auf die beiden beschriebenen Personen geben? Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter 05241/8690 entgegen.