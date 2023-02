Batenhorster Blauröcke blicken auf  Jubiläum zurück

Rheda-Wiedenbrück (ei) - Zum Rückblick auf das Jahr 2022 haben sich die Aktiven des Löschzugs Batenhorst jüngst getroffen. Begrüßen konnten die Blauröcke im Rahmen der Versammlung den Ersten Beigeordneten Rheda-Wiedenbrücks, Dr. Georg Robra. Für ihn war es die letzte Feuerwehr-Veranstaltung in der Doppelstadt.

Festakt und Tag der offenen Tür waren Höhepunkte

Für die Batenhorster war das vergangene Jahr – ebenso wie für St. Vit und Lintel – ein besonderes, schließlich konnte der Löschzug 2022 sein 100-jähriges Bestehen feiern. Glücklicherweise hielt sich das Pensum mit 24 Einsätzen und 464 ehrenamtlich geleisteten Stunden niedrig. In seinem ersten Jahresbericht als Schriftführer berichtete Dennis Grüter, dass 1045 Stunden für Übungsdienste, Ausbildung, Fahrzeug- und Hallenpflege sowie Besprechungen und Sitzungen erbracht wurden. Grüter betonte, dass die zeitaufwendigen Planungs- und Organisationstätigkeiten rund um das Jubiläum in diesen Zahlen nicht enthalten seien. 17 Lehrgangsplätze wurden belegt, um auf dem neusten Stand des feuerwehrtechnischen Wissens zu sein.

Ferner haben sich Reimund Berger, Christian Günnewig, André Korte, Meinolf Heiermeier, Jörg Krammenschneider und Stefan Räcke beim Truppmann-Lehrgang auf Stadtverbandsebene als Dozenten engagiert. Im Jahresbericht des Schriftführers nahmen der Festakt und der Tag der offenen Tür einen besonderen Stellenwert ein. Beide Veranstaltungen seien – nicht zuletzt dank der intensiven Vorbereitung – ein voller Erfolg gewesen. Im Rahmen des „Batenhorster Blaulichtballs“ in der Hubertushalle spielte die Band The Juniors auf. Auch die Freunde aus Schachendorf nahmen die 600 Kilometer lange Anreise in Kauf, um an der Feier teilzunehmen. Passend zum Jubiläum schoss Löschzugführer Meinolf Heiermeier im wahrsten Wortsinn den Vogel ab. Er regiert seitdem die Batenhorster Schützen.

Jörg Hinse und André Elbracht bekommen Feuerwehr-Ehrenzeichen

Die Mitglieder der Ehrenabteilung unterstützen die Aktiven nicht nur bei den Vorbereitungen für das Jubiläum, nach der zweijährigen Zwangspause konnte man sich endlich wieder treffen, weshalb die Freude groß war. Weniger erfreulich war für die Feuerwehrleute der Abschied von Pastor Rüdiger Rasche. Stadtbrandinspektor Christian Kottmann dankte seinen Mitstreitern für die gute Zusammenarbeit. Er nahm Tatjana Mundhenke und Manuel Golz neu in die Gemeinschaft auf, befördert wurden Luis Luca Albin (Feuerwehrmann), Felix Künne (Hauptfeuerwehrmann), Robin Gödecke und Sebastian Südhoff (Unterbrandmeister). Jörg Hinse und André Elbracht wurden von Bürgermeister Theo Mettenborg im Auftrag von NRW-Innenminister Herbert Reul für ihr 25-jähriges Engagement mit dem Feuerwehr-Ehrenzeichen in Silber ausgezeichnet.