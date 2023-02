Baumesse Rheda-Wiedenbrück startet im A2-Forum 

Zum 22. Mal geht in Rheda-Wiedenbrück von Freitag bis Sonntag die Baumesse über die Bühne. Dazu haben sich zahlreiche Aussteller angemeldet. Idee ist es, dass die Besucher mit einem Messebummel möglichst viele verschiedene Angebote zum Thema Bauen kennenlernen und vergleichen können. Die Messe im A2-Forum an der Gütersloher Straße ist täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Zum 22. Mal geht von Freitag bis Sonntag, 3. bis 5. Februar, die Baumesse Rheda-Wiedenbrück im A2-Forum über die Bühne. Partner der Veranstaltung der BaumesseE GmbH aus Münster ist die Kreishandwerkerschaft Gütersloh-Bielefeld. Einen Tag lang gibt es zudem ein Programm der Koordinierungsstelle Energie und Klima des Kreises Gütersloh mit Vorträgen zu energetischen Modernisierungsmaßnahmen.

Schwerpunkt Photovoltaik und Solartechnik

Mehr als 32.500 Besucherinnen und Besucher waren 2020 zur bislang letzten Messe für Bauen, Wohnen, Renovieren und Energiesparen in Rheda-Wiedenbrück in die Messehallen geströmt. Auch für dieses Mal sind die Erwartungen bei der Veranstalterin hoch: „Gerade in Mittelstädten wie Rheda-Wiedenbrück kommt unser Konzept, dass Fachaussteller den potenziellen Kundinnen und Kunden ihr Angebot im direkten Gespräch präsentieren, besonders gut an“, erklärt Tim Erlei, Marketingleiter der BaumesseE GmbH. Dies liege sicherlich daran, dass konsequent darauf geachtet werde, dass die Aussteller thematisch und regional gut auf die Baumesse passen. Außerdem betreibe die BaumesseE GmbH intensives Besuchermarketing und sorge so dafür, dass nahezu alle Gäste mit konkreten Fragen auf die Messestände kommen.

Idee ist es, dass die Besucher mit einem Messebummel möglichst viele verschiedene Angebote zum Thema Bauen kennenlernen und vergleichen können. Entsprechend weit ist das Teilnehmerfeld. Zu allen Themen finden sich gleich mehrere Unternehmen im Ausstellerverzeichnis. Einen Schwerpunkt bilden Betriebe aus dem gerade besonders gefragten Bereich Photovoltaik und Solartechnik. Viele von ihnen stellen erstmals in Rheda-Wiedenbrück aus. Aber auch darüber hinaus können die Besucher beim Bummel durch die Ausstellungshallen die Fachleute mit Fragen „löchern“ und gegebenenfalls weitere Termine vereinbaren. Zwischendurch bietet sich eine Rast im Messe-Restaurant an. Die Kreishandwerkerschaft wird ihrer Präsenz dazu nutzen, die Leistungsfähigkeit ihrer Mitgliedsbetriebe ins rechte Licht zu rücken. Im Festsaal neben dem Messe-Restaurant informiert darüber hinaus die Innung Sanitär Heizung Klima Gütersloh über das Angebot dieser wichtigen Zukunftsbranche.

Vorträge runden das Messeprogramm ab

Die BaumesseE GmbH ist der größte Veranstalter von regionalen Publikumsmessen rund um die Bereiche Bauen, Wohnen, Renovieren und Energiesparen. Das Unternehmen mit Sitz in Münster richtet die Baumesse jährlich an rund einem Dutzend Standorten aus. Und doch sticht die Ausgabe in Rheda-Wiedenbrück immer ein wenig heraus. Das liegt nicht zuletzt an dem umfangreichen Rahmenprogramm. Etwas Besonderes sind auf der Baumesse Rheda-Wiedenbrück stets die vielfältigen Fachvorträge. Traditionell beteiligt sich die Koordinierungsstelle Energie und Klima des Kreises Gütersloh an der Gestaltung des Programms.

Bauwillige und solche, dies es werden wollen, können sich auf der Baumesse im A2-Forum in Rheda auf ein vielfältiges Vortragsprogramm freuen. Der Samstag steht im Zeichen energetischer Modernisierungen.

Dieses Mal lädt sie am Messe-Samstag ab 11.30 Uhr zu vier jeweils einstündigen Vorträgen zu energetischen Modernisierungen ein. Im Konferenzraum in der Eingangshalle im ersten Obergeschoss des A2-Forum, in direkter Nachbarschaft zum Messe-Restaurant, dürfen sich die interessierten Gäste über Informationen über Alternativen zur Öl- und Gasheizung, Photovoltaik, Batteriespeicher und E-Mobilität, die Kombination von Wärmepumpen und Photovoltaik sowie die Sanierung von Altbauten zu Effizienzhäusern freuen. Die Referenten kommen von der Verbraucherzentrale NRW, von „NRW.Energy4climate“ und von der Bauwerkstadt-GmbH Bielefeld. Was kommt nach der Öl- oder Gasheizung? Unter anderem diese Frage wird in den Mittelpunkt gerückt. Die Tage für fossile Brennstoffe in Privathaushalten sind angezählt. Aber welche klimafreundlichen Alternativen zur Öl- und Gasheizung gibt es und welches Heizsystem passt zum jeweiligen Haus? Die Zuhörer bekommen einen Überblick über alternative Heizmethoden, wesentliche Entscheidungskriterien und Fördermöglichkeiten. Aber auch am Freitag und Sonntag ist für kostenfreie Fachvorträge gesorgt.

Experten decken breites Spektrum an Themen ab

Die BaumesseE GmbH hat renommierte Expertinnen und Experten angefragt, die ein breites Spektrum an Themen abdecken – von der Baufinanzierung über die Bad-Modernisierung bis hin zu Fassadendämmung und einigem mehr. Auch an diesen Tagen liegt ein Schwerpunkt auf der Photovoltaik-Technik. Alle Informationen zur Messe, zur Ticket-Reservierung und dem Vortragsprogramm finden Interessenten online.