Bedürftige erhalten Geschenke aus Rheda-Wiedenbrück

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Wieder keine Musik und kein Singen, erneut kein Krippenspiel in der Kirche zum Fest der Feste – doch die Weihnachtspäckchen der Evangelischen Versöhnungskirchengemeinde Rheda-Wiedenbrück haben in der Partnergemeinde Matisi große Freude hervorgerufen. Trotz der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie konnten mehr als 220 reich befüllte Schuhkartons für Kinder und 230 für Senioren gesammelt sowie nach Lettland transportiert werden.

Coronakonforme Verteilung

Aufgrund der weiterhin auch in Lettland geltenden strengen Hygienevorschriften wurden die Geschenke aus Deutschland an Heiligabend erneut – statt wie in früheren Jahren während eines gemeinsamen Gottesdiensts – von Pfarrer Andis Smilga über mehrere Stunden hinweg einzeln ausgegeben. Die Kartons waren gefüllt mit Schulmaterial, Zahnbürsten und -pasta, Süßigkeiten, Kerzen, Kuscheltieren und kleinen Spielzeugen. In einigen Päckchen fanden sich überdies selbst gemalte Karten oder persönliche weihnachtliche Grüße.

Die Senioren, die am 24. Dezember das Gotteshaus in Matisi besuchten, durften sich über Kaffee, Fleisch- und Fischkonserven, Brühwürfel, Marmelade, Süßigkeiten und Gebäck freuen. Weitere Päckchen wurden durch die Mitglieder des Kirchenvorstands zu jenen Menschen nach Hause gebracht, die nicht mehr mobil sind.

Sachgüter, Geld und Zeit geopfert

Viele Privatpersonen aus der Region hatten Inhalt der Päckchen und Geld gespendet. Zudem war die Aktion von der Kinderkirche in Wiedenbrück, Schülern der Moritz-Fontaine-Gesamtschule in Rheda und dem Team der Kleiderkammer der Caritas in Langenberg unterstützt worden. Pfarrer Andis Smilga bedankte sich per E-Mail: „Alle haben sich sehr gefreut.“

300 Bananenkartons

Zuletzt waren Dinge wie Kleidung, Schuhe und medizinische Hilfsmittel für bedürftige Menschen abgegeben worden. Die Spenden füllten am Ende 300 Bananenkartons. Auch diese haben inzwischen die Gemeinde in Matisi erreicht und werden nach Bedarf verteilt. Weitere Informationen gibt es im Internet und bei Birgit Strothenke, Telefon 05242/931587.